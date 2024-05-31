Финляндия допустила удары по России

Запад поставил Украине оружие. Президент Финляндии Александер Стубб в интервью Kyodo выступил против ограничений на его применение для ударов по России.

«[Полученное от Запада оружие] необходимо, чтобы Украина защищала себя. Я не могу поддержать идею ограничений. <…> Наш долг оказывать поддержку так, чтобы Украина одержала победу», — сказал он.

Стубб заявил, что не видит проблем в нанесении ударов по России, если это сделают в рамках международного права. По его мнению, проведение спецоперации нарушило эти нормы.

США вслед за Великобританией разрешили Украине наносить ограниченные удары западным оружием по объектам на территории России. Газета The New York Times сообщила, что американский президент Джо Байден пошел на этот шаг под давлением своих советников и на фоне наступления в Харьковской области.