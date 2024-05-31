В Крыму назвали вероломством разрешение Байдена на удары ВСУ по объектам России
Смирнов назвал вероломством разрешение Байдена на удары ВСУ по России
Разрешение американского лидера Джо Байдена украинской армии наносить удары по территории России американским оружием — это вероломство. Такое мнение выразил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передало РИА «Новости».
«Решение Байдена — вероломство и прямая агрессия США против России», — сказал он.
До этого несколько раз появлялись сообщения, что ВСУ пытались атаковать крымский полуостров американскими ракетами.
Ранее СМИ сообщили, что Байден втайне разрешил киевскому режиму наносить удары по территории России американским оружием. Администрация дала разрешение нанести удар «исключительно в районе Харькова».
Ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что планы НАТО о разрешении Украине пользоваться западными вооружениями при атаках на российские объекты являются тревожной перспективой. Он отметил, что такой исход приведет к бесконтрольной эскалации.