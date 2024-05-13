Евросоюз открестился от слов про победу Украины на поле боя | 360°

13 мая 2024, 18:58
Евросоюз открестился от слов про победу Украины на поле боя
Стано назвал дезинформацией утверждения о победе Украины на поле боя
Еврокомиссия считает дезинформацией упоминание фразы главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС хочет победы Украины на поле боя. Такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщила «Российская газета».
Стано опроверг утверждения о том, что Евросоюз желает победы Украины на поле боя. Он назвал заявления «дезинформацией и искажением реальности».
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Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер в свою очередь сказал, что Евросоюз — организация, основанная на «философии мира», передавал RT.
«Это Россия хочет победы на поле боя», — заявил он.
Лавров на консультациях в Совете Федерации сообщил, если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Россия к этому готова. Он также сравнил с «выговором для школьника» неприглашение России на конференцию по Украине в Швейцарии.
Публицист Анастасия Миронова ранее порассуждала, что Запад словно прощупывает терпение россиян и проверяет, как долго страна готова откладывать красные линии ради мира на Земле. Однако страны, оценивая риски ответного удара, не учитывают фактор победителя.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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