Спецоперация 13 мая 2024, 18:58 Евросоюз открестился от слов про победу Украины на поле боя Стано назвал дезинформацией утверждения о победе Украины на поле боя РИА «Новости»

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Еврокомиссия считает дезинформацией упоминание фразы главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС хочет победы Украины на поле боя. Такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщила «Российская газета».

Стано опроверг утверждения о том, что Евросоюз желает победы Украины на поле боя. Он назвал заявления «дезинформацией и искажением реальности».

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Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер в свою очередь сказал, что Евросоюз — организация, основанная на «философии мира», передавал RT.

«Это Россия хочет победы на поле боя», — заявил он.

Лавров на консультациях в Совете Федерации сообщил, если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Россия к этому готова. Он также сравнил с «выговором для школьника» неприглашение России на конференцию по Украине в Швейцарии.

Публицист Анастасия Миронова ранее порассуждала, что Запад словно прощупывает терпение россиян и проверяет, как долго страна готова откладывать красные линии ради мира на Земле. Однако страны, оценивая риски ответного удара, не учитывают фактор победителя.