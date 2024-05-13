Запад прощупывает терпение россиян: кто на самом деле боится третьей мировой войны | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 16:02 Фактор триумфального победителя. Кто на самом деле боится третьей мировой Публицист Миронова: Запад не учел одно но при прощупывании красных линий Freepik

Читать 360 в

Запад словно прощупывает терпение россиян и проверяет, как долго страна готова откладывать красные линии ради мира на Земле. Однако на Западе не учитывают одно маленькое но. Об этом в колонке для 360tv.ru порассуждала публицист Анастасия Миронова.

Далее — прямая речь.

Реклама

Жертвами атаки на Белгород стали 19 человек: столько погибло при обрушении дома и от обстрелов. Еще 27 человек ранены. С первых минут после трагедии россияне стали обсуждать, чем же были нанесены удары по городу. Это принципиально важно, потому что если мы вновь имеем атаку западным оружием, то нужно ставить вопрос об отношениях России с его поставщиками.

А этого вопроса, судя по всему, слышать никому не хочется. Запад как будто прощупывает терпеливость россиян: долго ли готовы ради мира на Земле откладывать красные линии. Идея опасная. Если мы готовы терпеть, то обрекаем себя на бесконечное противостояние, внутриполитическую дестабилизацию и непредсказуемые политические последствия. Если терпение у России все же кончится, будет мировая война.

С первых минут атаки на Белгород СМИ начали гадать, чем ВСУ по нему ударили. Появилась версия, что удар был нанесен управляемой авиабомбой AASM HAMMER, которую делают во Франции. Позже Минобороны озвучило официальную версию: наши ПВО перехватили «Точку-У», ее обломки упали на дом.

Непонятно, правда, почему тогда был взрыв. Но разве нам хочется разбираться? Признайтесь, в какую версию мы охотнее поверим — что был удар французской бомбой или «Точкой-У»? В бомбу верить не хочется. Потому что тогда придется делать ответный шаг.

РИА «Новости»

Впрочем, что конкретно разрушило дом в Белгороде, в этом разговоре и неважно. Над Белгородом за минувшие сутки перехватили несколько снарядов от чешской установки «Вампир». Над Крымом — четыре авиационные бомбы Storm Shadow. Да и беспилотники, которыми нас каждый день атакуют, — разве они куплены не Западом? Не на западные деньги? А как же немецкие танки, американские боевые машины?

Вспоминаются 2022-2023 годы и разговоры о красных линиях. Вы заметили, что давно про них никто не говорит? Всем страшно. Кажется, ни у нас, ни у Запада нет реальной готовности действовать в случае пересечения этих линий. Вот и пример с французским Иностранным легионом.

Сначала появился слух, будто легионеры уже на Украине. Он разошелся по всему миру. В ответ МИД Франции робко опроверг его в Twitter (ныне Х). Ехали на наш фронт французские наемники или не ехали? Доехали ли? Французское правительство предпочитает, что называется, не педалировать эту тему.

А мы как будто бы про нее забыли. Словно от греха подальше.

РИА «Новости»

Прощупывают

Вообще, при подобных атаках, обрушившихся на Белгород, видна общая нервозность. Все боятся признать: если это будет удар западным оружием — он сразу возвращает к разговору о красных линиях, а его хотелось бы всем забыть.

И мы, и остальной мир сильно напуганы двумя мировыми войнами — полагаю, глаза принципиально будут закрываться даже на очевидные факты. Прошла новость о французских легионерах — мы ее за пару дней обсудили и забыли. Потому что как иначе? Объявлять войну Франции?

Между прочим, подобные новости очень похожи на акции по прощупыванию дна. Ну или, если хотите, красных линий. Всегда так: сначала они вбрасывают шокирующую, никем не подтвержденную новость об очередном вовлечении НАТО в наш конфликт, опровергают ее, а потом продвигают вглубь российского тыла те самые красные линии. Так было с американскими кассетными боеприпасами, с немецкими танками.

РИА «Новости»

Так было в самом начале 2022 года, когда Запад в первые дни помогал Украине лишь лекарствами, формой, водой и обогревателями. Тогда обе стороны, мы и Запад, произнесли, что поставки вооружения Украине будут рассматриваться нами как участие НАТО в конфликте. Ну рассматриваются. И что?

После новости про Иностранный легион случилось так же: ну, может, и направили. И что? Последствия не заставили себя ждать: может, про легионеров и была утка, однако вскоре после ее запуска уже настоящие депутаты бундестага заговорили о том, чтобы сбивать наши ракеты с территории Германии. Допустим, они начнут это делать. И что дальше?

РИА «Новости»

Кто больше помнит?

По большому счету, все сегодня определяется страхом перед третьей мировой. А это значит, что каждая из сторон пытается выяснить, кто же больше ее боится. Похоже, Запад потихоньку делает ставку на страх России. Россия сильнее других пострадала в той войне, у нас самые тяжелые воспоминания и самые страшные потери. Все более очевидно, что Запад на это рассчитывает: раз мы помним тяжелую войну, то любой ценой станем избегать новой. Расчет понятен.

Та же Франция и даже Германия не столь серьезно пострадали во Второй мировой. У Германии вообще за плечами два не усвоенных урока: ни после развязанной Первой мировой, ни после Второй она не понесла всю полноту возложенных на нее наказаний, каждый раз Германию жалели ее недавние противники, прощали ей долги, преступления, освобождали от выплат и помогали отстроиться. Да и в сами войны ее жалели. Да, союзники бомбили Дрезден.

СССР в ходе уличных боев разрушил восточный Берлин. Но целенаправленно Германию не разрушали так, как она разрушала Россию. Я в эти праздники вновь была в Великом Новгороде. Вот где чувствуется разница. Что не подорвали, то сожгли: храмы, дворцы, музеи. С куполов сняли позолоту, иконостасы пустили на дрова.

Даже памятник Тысячелетию России распилили. Даже Ленина! Вы знали, что почти во всех советских городах, бывших под немецкой оккупацией, утрачены памятники Ленину? Их распиливали на плавку!

На примере Новгорода видно, какой колоссальный ущерб понесла наша культура. У Германии такого опыта нет, Германия из обеих развязанных ею мировых войн вышла в достаточной сохранности.

Так что, смею утверждать, что даже она не боится третьей мировой так, как мы. Не говоря о какой-нибудь Франции или Дании, у которых в сравнении с нами опыт потерь в той войне небольшой.

РИА «Новости»

Психология триумфатора

Запад явно считает, что мы первыми сдадим назад, стерпим, что, даже уже получив исчерпывающие доказательства участия в нашем с Украиной конфликте регулярных войск НАТО, предпочтем закрыть глаза и не объявлять войну, не атаковать их территории. Расчет понятен — мы действительно боимся большой войны.

Но при этом понятно, что Западом при оценке рисков ответного удара не учитывается фактор победителя. Западные союзники СССР тоже чувствуют себя победителями во Второй мировой, но у них нет нашей бравады, потому что нет такой сокрушительной победы.

Какие бы фильмы они ни снимали, какие бы романы о той войне ни писали, они знают цену своей и нашей победы. Но все равно могут недооценить этот фактор — психологию триумфатора, которая есть у нашего народа, и потому сделать ставку на бесконечные красные линии.

РИА «Новости»

Меж тем, ситуация опасная: сегодня Запад очевидно прощупывает, насколько Россия готова избегать констатации вслух факта, что оказывается в состоянии войны с НАТО. В расчете на это НАТО может ввести на Украину свой контингент, делать пуски со своих территорий. И главной тому причиной станет забывчивость.

Они могут забыть, что между памятью Франции о Второй мировой и памятью России пропасть — Россия помнит о своей триумфальной победе. Мнение, что красные линии бесконечны, может быть ошибочным.

И что тогда? Если в ходе очередного прощупывания та же Франция или, что совсем уж не смешно, Германия вдруг поймут, что память о победе у россиян сильнее страха перед войной, что они будут делать? Очень интересно.

РИА «Новости»

Кто решает, народ или элиты

Хотелось бы увидеть честный публичный разговор западных политиков на эту тему. Пока похоже, что они втягиваются в наш конфликт только потому, что верят в наш безусловный страх перед третьей мировой. Да и, кажется, не верят, что Россия, чьи элиты так тесно связаны с Западом, сможет нанести по нему удар.

Даже и нам сложно это представить. Я, например, легко могу вообразить, как британский генерал отдает приказ об атаке на Россию — тут у него ни родни, ни друзей.

Сколько детей, жен, племянников наших чиновников, политиков и генералов живут в Европе и США? Полагаю, Западом и это учитывается при попытке просчитать нашу реакцию.

И это тоже может подвести. У большинства россиян никакой родни в Европе нет. А вот память о победе во Второй мировой есть. В какой-то момент память почти 150 миллионов человек может пересилить интересы нескольких тысяч семей элиты.

Глава МИД Сергей Лавров только что сказал в Совете Федерации, что Россия готова биться с Западом на поле боя. А Запад в это верит? Если мы действительно готовы, а они не верят, это и впрямь может кончиться третьей мировой.