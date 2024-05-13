Спецоперация 13 мая 2024, 11:21 Россия сможет сразиться с Западом на поле боя — Лавров Лавров: Россия готова к тому, что Запад захочет биться на поле боя за Украину РИА «Новости»

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Если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Россия к этому готова. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы министра иностранных дел страны Сергей Лавров на консультациях в Совете Федерации, сообщило РИА «Новости».

«Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя», — сказал Лавров.

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Он сравнил с «выговором для школьника» не приглашение России на конференцию по Украине, которая должны пройти в Швейцарии.

Лавров 13 мая прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по кандидатам на министерские посты «силового блока». Международный комитет обсудит кандидатуру Лаврова на должность министра иностранных дел, а также проведет заседания комитетов по обороне и безопасности.

Президент России Владимир Путин уже внес на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Лаврова он предложил оставить во главе МИД РФ.