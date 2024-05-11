Странное заявление о саммите по Украине сделали в Швейцарии | 360°

11 мая 2024, 10:55
Странное заявление о саммите по Украине сделали в Швейцарии
МИД Швейцарии уверен, что поддержка Украины не нарушает нейтралитет страны
Поддержка Украины и предстоящая конференция по урегулированию кризиса никак не противоречит нейтралитету Швейцарии. Об этом Reuters сообщили в МИД европейской страны.
В ведомстве объяснили, что нейтралитет государства является постоянным, а организованная по просьбе Украины мирная конференция никоим образом не влияет на этот статус.
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«Сохранять нейтралитет не означает быть безразличными. Право на нейтралитет не мешает поддержке и солидарности Украине», — заявили в швейцарском МИД.
Авторы материала при этом подчеркнули, что саммит не только не поможет мирному разрешению конфликта на Украине, но и продемонстрирует миру, что «нейтральная» Швейцария обслуживает интересы стран Западной Европы.
Конференция пройдет 15 и 16 июня неподалеку от Люцерна. Представителей России на мероприятие не пригласили.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что без участия страны саммит в Швейцарии является бесполезным.
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