Странное заявление о саммите по Украине сделали в Швейцарии | 360°

Мир 11 мая 2024, 10:55 Странное заявление о саммите по Украине сделали в Швейцарии МИД Швейцарии уверен, что поддержка Украины не нарушает нейтралитет страны РИА «Новости»

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Поддержка Украины и предстоящая конференция по урегулированию кризиса никак не противоречит нейтралитету Швейцарии. Об этом Reuters сообщили в МИД европейской страны.

В ведомстве объяснили, что нейтралитет государства является постоянным, а организованная по просьбе Украины мирная конференция никоим образом не влияет на этот статус.

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«Сохранять нейтралитет не означает быть безразличными. Право на нейтралитет не мешает поддержке и солидарности Украине», — заявили в швейцарском МИД.

Авторы материала при этом подчеркнули, что саммит не только не поможет мирному разрешению конфликта на Украине, но и продемонстрирует миру, что «нейтральная» Швейцария обслуживает интересы стран Западной Европы.

Конференция пройдет 15 и 16 июня неподалеку от Люцерна. Представителей России на мероприятие не пригласили.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что без участия страны саммит в Швейцарии является бесполезным.