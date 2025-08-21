Европейских политиков уличили в двойной игре с Трампом

Лидеры стран Евросоюза неискренни по отношению к президенту США Дональду Трампу. Они поддержали его миротворческие усилия лишь для того, чтобы выждать время, считает издание Politico .

Пять дипломатов рассказали журналистам об истинных намерениях европейских политиков. Они не поверили в готовность России урегулировать конфликт с Украиной. Для того, чтобы убедить в этом Трампа, партнеры решили подыграть его миротворческим усилиям в надежде на то, что рано или поздно российская сторона снимет маску.

Наиболее ярко скептицизм выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Перед встречей с Трампом в Вашингтоне он прямо сказал, что не верит в желание президента России Владимира Путина достичь мира.

При этом ЕС готов признать ошибку, если окажется иначе. Пока же «коалиция желающих» занялась разработкой гарантий безопасности, чтобы вести переговоры с позиции силы, и сосредоточилась на санкциях как рычагах воздействия на Путина.

Европейские страны также начали обсуждать отправку военных на Украину. Британцев возмутила такая перспектива.