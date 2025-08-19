Карта раздела Украины уже в Белом доме? Что на самом деле решили Трамп и Зеленский за закрытыми дверями
Переговоры в Белом доме с участием Зеленского завершились
Встреча в Белом доме стала ночным кошмаром Владимира Зеленского. Украинскому лидеру пришлось пойти на все, что требовала Россия, но это ему не помогло. О чем на самом деле договорились Зеленский с Трампом 18 августа, какую дату президент США назвал финалом СВО и почему Белый дом показал траурные фото президента Украины — в материале 360.ru.
За что Трамп похвалил Зеленского
Дональд Трамп вышел встречать Зеленского на крыльцо Белого дома. Здесь американский лидер похвалил черный костюм визави — на прошлой встрече тот был одет в стиле милитари, что стало одним из поводов для серьезной ссоры с Трампом.
«Не могу поверить, мне это очень нравится», — прокомментировал президент США внешний облик Зеленского.
Первым перед официальной встречей выступил Трамп. Он назвал визит Зеленского «большой честью». И напомнил о недавней «хорошей встрече с президентом России».
«Я думаю, что из этого может что-то получиться. И сегодняшняя встреча очень важна», — добавил Трамп.
Следом слово взял Зеленский. Он начал с благодарностей Трампу. Это, возможно, было реакцией на критику самого Трампа во время их февральской встречи. Тогда вице-президент Вэнс упрекнул украинского лидера в том, что он не смог выразить достаточной признательности за поддержку США.
В первые минуты своего выступления Зеленский сказал Трампу «спасибо» около 16 раз.
«Мы собираемся провести трехстороннюю встречу. Думаю, если сегодня все сложится удачно, у нас будет трехсторонняя встреча, и, думаю, тогда появится реальный шанс положить конец конфликту», — затем сказал Дональд Трамп.
Первые заявления Трампа и Зеленского
Перед общим брифингом оба политика сделали несколько заявлений.
- Трамп сказал, что ему нравится идея перемирия, но это не обязательно и достигнуть прекращения огня вряд ли получится.
- Президент США пообещал большую помощь Украине в сфере безопасности. Он ушел от ответа на вопрос, отправит ли американских миротворцев на украинскую территорию.
- Зеленский также уклончиво ответил на вопрос о передаче территорий России.
- Трамп допустил, что Зеленский «выиграет от мирного соглашения» и «возможно, президент Путин выиграет от мирного соглашения».
- Хозяин Белого дома пообещал позвонить Владимиру Путину сразу после встречи 18 августа.
Раздел Украины на карте
Открытая часть встречи завершилась в 20:50. Зеленский и Трамп ушли продолжать переговоры за закрытыми дверьми.
В Овальном кабинете установили большую карту Украины. Белый дом опубликовал фото этого момента — траурное, черно-белое.
Переговоры Трамп и Зеленский закрыли в 21:45 по московскому времени. Американский лидер заявил, что на следующей встрече уже с европейскими лидерами он обсудит «размен территорий».
Трамп также сказал, что:
- Участники встречи поговорят о гарантиях безопасности Украины;
- Европейские страны должны взять большую часть бремени этих гарантий на себя;
- Трамп надеется на трехстороннюю встречу Зеленского, Путина и его самого.
Реакция Зеленского
Слово дали и Владимиру Зеленскому. Он назвал встречу с Трампом «очень конструктивной».
Зеленский отметил, что готов и к трехсторонней встрече.
«Чувствительные вещи вроде обмена территорий мы обсудим во время трехсторонней встречи», — добавил глава Украины.
Он заверил, что украинские власти готовы и к проведению президентских выборов. Зеленский вновь поблагодарил Трампа и заявил, что показал тому «множество деталей» на карте Украины.
Голос Путина услышан
Президента России Владимира Путина сегодня днем не было за столом переговоров с Трампом, европейскими лидерами и Зеленским, но его точка зрения вряд ли осталась незамеченной, отметил телеканал CNN.
«Я знаю его давно, у нас всегда были с ним прекрасные отношения. Думаю, президент Путин тоже хочет найти ответ. Посмотрим», — сказал Трамп о своем российском коллеге.
Чуть позднее Трамп, не зная, что его слова ловит невыключенный микрофон, перед переговорами с Зеленским и европейскими лидерами снова сказал, что, по его мнению, Владимир Путин хотел бы завершения конфликта.
Понимаете, мне кажется, он хочет заключить сделку. Понимаете?
Дональд Трамп
Трамп предположил дату конца СВО
Трамп и Зеленский после двусторонней встречи ненадолго вышли из Овального кабинета. Оба сделали несколько заявлений.
Зеленский уверил, что речь шла о гарантиях безопасности. Трамп объяснил, что Россия, по его словам, согласилась, что Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности.
Через неделю или две мы узнаем, сможем ли мы решить эту проблему, или эти ужасные бои продолжатся.
Дональд Трамп
Заявления Европы перед переговорами
Уже после этого начались переговоры в расширенном составе.
В них, кроме Трампа и Зеленского, участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, британский премьер Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Некоторые из них также выступили с заявлениями для СМИ:
- Президент Франции Эммануэль Макрон предложил, чтобы на будущей встрече с Владимиром Путиным присутствовал представитель Европы.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что инициатива Дональда Трампа о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны США стала «прорывом» на пути к миру. Он поблагодарил американского лидера за то, что тот помог выйти из тупика и пригласил Путина за стол переговоров.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что переговоры Трампа и Путина на Аляске, состоявшиеся на прошлой неделе, открыли путь к более содержательному диалогу. По его словам, европейские лидеры намерены добиваться прекращения огня до перехода к дальнейшим этапам, хотя сам Трамп поставил под сомнение необходимость такой последовательности.
- Президент Финляндии Александр Стубб высоко оценил достижения, которых удалось добиться Трампу в процессе урегулирования конфликта. Он подчеркнул символичность встречи лидеров для обсуждения будущих гарантий безопасности Украины.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» — ключевые европейские партнеры Украины — готова взять на себя ответственность за обеспечение ее безопасности.
Войска США на Украине?
Источник CNN заявил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и его сотрудники участвовали в проработке потенциальных гарантий безопасности для Украины перед встречей в Белом доме.
По словам собеседника телеканала, аналогичные обсуждения провели и европейские правительства.
Трамп перед встречей отказался исключить отправку американских войск на Украину, напоминает CNN. Участие Кейна в процессе планирования, по всей видимости, еще раз демонстрирует серьезную готовность США оказать помощь ВСУ.
Трамп бросился звонить Путину
О чем именно шел разговор за закрытыми дверьми, пока стороны не раскрыли. Однако известно, что Трамп прервал встречу с европейцами ради звонка Владимиру Путину.
Примерно в 00:15 по московскому времени заседание в Белом доме завершилось. Но переговоры — нет. Лидеры Европы, США и Украины продолжили их в другом формате.
Когда Путин встретится с Зеленским
Итоги встречи Дональд Трамп подвел в коротком посте в Truth Social. Он заявил, что созвонился с Владимиром Путиным. Этот факт подтвердил позднее и помощник российского президента.
Звонок длился 40 минут. Трамп утверждает, что договорился с Путиным начать готовиться ко встрече между ним и Зеленским.
Уже после этого состоится трехсторонняя встреча с участием Путина, Зеленского и самого Трампа. Axios со ссылкой на источники утверждает, что встречу Путина и Зеленского Трамп планирует устроить еще до конца августа.
Провал Зеленского?
Около 1:45 по Москве Зеленский покинул Белый дом. При этом ранее лидеры Европы оставались в Овальном кабинете. Предположительно, из-за этой задержки Зеленский отменил запланированное интервью телеканалу Fox News.
Однако уже после окончания переговоров стороны не стали давать совместную конференцию.