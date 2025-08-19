Карта раздела Украины уже в Белом доме? Что на самом деле решили Трамп и Зеленский за закрытыми дверями

Встреча в Белом доме стала ночным кошмаром Владимира Зеленского. Украинскому лидеру пришлось пойти на все, что требовала Россия, но это ему не помогло. О чем на самом деле договорились Зеленский с Трампом 18 августа, какую дату президент США назвал финалом СВО и почему Белый дом показал траурные фото президента Украины — в материале 360.ru.

За что Трамп похвалил Зеленского

Дональд Трамп вышел встречать Зеленского на крыльцо Белого дома. Здесь американский лидер похвалил черный костюм визави — на прошлой встрече тот был одет в стиле милитари, что стало одним из поводов для серьезной ссоры с Трампом.

«Не могу поверить, мне это очень нравится», — прокомментировал президент США внешний облик Зеленского.

Первым перед официальной встречей выступил Трамп. Он назвал визит Зеленского «большой честью». И напомнил о недавней «хорошей встрече с президентом России».

«Я думаю, что из этого может что-то получиться. И сегодняшняя встреча очень важна», — добавил Трамп.

Следом слово взял Зеленский. Он начал с благодарностей Трампу. Это, возможно, было реакцией на критику самого Трампа во время их февральской встречи. Тогда вице-президент Вэнс упрекнул украинского лидера в том, что он не смог выразить достаточной признательности за поддержку США.

В первые минуты своего выступления Зеленский сказал Трампу «спасибо» около 16 раз.

«Мы собираемся провести трехстороннюю встречу. Думаю, если сегодня все сложится удачно, у нас будет трехсторонняя встреча, и, думаю, тогда появится реальный шанс положить конец конфликту», — затем сказал Дональд Трамп.