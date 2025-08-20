«Безмозглый галльский петух». Медведев жестко раскритиковал Макрона

Медведев заявил, что РФ не приемлет войск НАТО на Украине под видом миротворцев

Россия категорически против присутствия войск НАТО на Украине, даже если их назовут «миротворцами». Она не нуждается в таких «гарантиях безопасности», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск на „Украину“. Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие „гарантии безопасности“. Но хриплая жалкая птица продолжает кукарекать, доказывая, что она король курятника», — написал Медведев в X.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что созданная по инициативе Франции и Великобритании «коалиция желающих» в рамках будущих гарантий безопасности должна будет разместить на Украине силы поддержки «на суше, в море и в воздухе».

Ранее Эстония заявила о готовности отправить на Украину одну роту миротворцев. Премьер республики Кристен Михал подчеркнул, что процесс удастся запустить лишь в том случае, если состоится встреча президентов России и Украины.