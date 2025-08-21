Жители Великобритании не одобрили планы правительства отправить войска на Украину для защиты воздушного пространства и морской инфраструктуры. Читатели Daily Mail оставили десятки гневных комментариев.

Тему иностранного военного присутствия обсудят военные лидеры стран НАТО на переговорах о поддержке Украины. По информации издания, начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин озвучит идею отправки войск. Несмотря на его заверения, что военные займутся в основном материально-технической помощью и обучением, британцев возмутила перспектива участия в чужом конфликте.

Пользователь с ником M of IT. 77 поинтересовался, кто заплатит за эту кампанию. Он не уверен, что британские военные нужны на Украине. Enough_propaganda предположил, что это лишь способ присвоить государственные деньги. Другие читатели напомнили, что некому защитить родные берега, и если солдаты отправятся другую страну, то Великобритания попадет в уязвимое положение.

«Это самая тревожная новость за сегодня. Премьер Кир Стармер не может обеспечить безопасность даже наших собственных границ, но, похоже, одержим борьбой за безопасность Украины», — заявил HarryMLondon.

Многие британцы сошлись во мнении, что целесообразней отправить собственных военных на защиту порта в Дувре от прибывающих на резиновых лодках беженцев. Некоторые из них предложили пойти дальше и дислоцировать на Украине не собственных граждан, а мигрантов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гарантами безопасности Украины могли бы стать Китай, США, Франция и Великобритания. Они участвовали бы в этом процессе на равных правах.