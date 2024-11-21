«Это то, чего вы хотели?» Медведев похвастал ударом новейшей ракеты по Украине

Медведев об ударе «Орешником»: Украина получила то, чего добивалась

Россия исполнила обещание нанести ответный удар в случае атаки по своей территории. Военные выпустили по Украине новейшую ракету «Орешник» с фугасной начинкой вместо ядерной. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал об этом в соцсети X .

«Итак, это то, чего вы хотели? Ну, вы, черт возьми, получили это! Атака гиперзвуковой баллистической ракетой», — заявил он.

Медведев снабдил пост видео запуска «Орешника» по заводу в Днепропетровске. На кадры попал момент падения шести разделяющихся блоков ракеты.

Испытанная Россией ракетная система средней дальности неуязвима перед передовыми западными средствами ПВО. Ракета способна развивать скорость 10 махов, то трех километров в секунду. Президент Владимир Путин предупредил другие страны о зеркальном и решительном ответе на агрессию.