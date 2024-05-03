«Это очевидно». Россия продолжит освобождать территории новых регионов | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 12:56 «Это очевидно». Россия продолжит освобождать территории новых регионов Военный эксперт Дандыкин: ВС России будут освобождать территории новых регионов РИА «Новости»

Читать 360 в

Российские войска ведут наступление в зоне спецоперации. Армия продолжит освобождать новые регионы, рассказал 360.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Запад отстает

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что Россия эффективнее Запада наладила военное производство для нужд СВО. Дандыкин назвал этот факт очевидным.

Реклама

«То, что мы смогли это сделать, очевидно и без Киева, исходя из того, что все новое и новое оружие получаем в больших количествах. Запад в этом плане, несмотря на всю гигантскую машину НАТО, слава богу, отстает», — заявил военный эксперт.

Это связано с тем, что западные страны настраивались на локальные конфликты и «победу» Украины. Осенние успехи 2022 года вскружили им голову, подчеркнул капитан.

«Потом еще, если у нас крепка память Великой Отечественной войны, когда мы, в общем-то, смогли перевезти с Запада на Восток всю промышленность и так далее, и мы можем быстро это делать. [У них] это не получается, там много моментов есть. В основном это частные структуры, каждый думает о себе. У нас тоже есть частные структуры, но у нас получилось. Вот у них нет», — объяснил специалист.

РИА «Новости»

Наступление уже идет

На Украине также заявили, что российские войска в ближайшее время начнут активное наступление на Харьков и Сумы. Об этом знают только Верховный главнокомандующий и Генштаб, считает Дандыкин.

Мы сейчас наступаем по большому счету. <…> В любом случае, я так понимаю, что полосы безопасности до старых границ мы будем создавать. А наши территории в новых регионах будем освобождать. Это очевидно. Василий Дандыкин военный эксперт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что задержки поставок вооружения пошатнули доверие Украины к странам альянса. Американскому конгрессу потребовалось полгода, чтобы определиться насчет пакета помощи стране в 60 миллиардов долларов.