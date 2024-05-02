Эффективность России в военных усилиях признали на Украине | 360°

02 мая 2024, 07:28
Эффективность России в военных усилиях признали на Украине
Глава МИД Украины Кулеба: Россия более эффективна в военных усилиях
Россия оказалась более эффективной в «военных усилиях». Об этом заявил в интервью Foreign Policy министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что помощь со стороны Запада еще не прибыла в республику. А сроки ее получения важны не меньше, чем сами поставки. По его словам, украинские союзники сильно «отстают от расписания».
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Кулеба также сравнил достижения России в восстановлении производства и промышленной базы с Западом.
«Мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», — констатировал он.
Министр указал на то, что перед Западом стоит серьезный вопрос о его боеспособности. Как добавил Кулеба, за два года конфликта российская сторона оказалась более успешной в выпуске оружия, чем весь европейский альянс.
Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, задержки поставок пошатнули доверие Украины к странам альянса. Он также напомнил, что американскому конгрессу потребовалось полгода, чтобы определиться насчет пакета помощи республике в 60 миллиардов долларов.
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