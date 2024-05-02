Эффективность России в военных усилиях признали на Украине | 360°

Мир 02 мая 2024, 07:28 Эффективность России в военных усилиях признали на Украине Глава МИД Украины Кулеба: Россия более эффективна в военных усилиях РИА «Новости»

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Россия оказалась более эффективной в «военных усилиях». Об этом заявил в интервью Foreign Policy министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что помощь со стороны Запада еще не прибыла в республику. А сроки ее получения важны не меньше, чем сами поставки. По его словам, украинские союзники сильно «отстают от расписания».

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Кулеба также сравнил достижения России в восстановлении производства и промышленной базы с Западом.

«Мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», — констатировал он.

Министр указал на то, что перед Западом стоит серьезный вопрос о его боеспособности. Как добавил Кулеба, за два года конфликта российская сторона оказалась более успешной в выпуске оружия, чем весь европейский альянс.

Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, задержки поставок пошатнули доверие Украины к странам альянса. Он также напомнил, что американскому конгрессу потребовалось полгода, чтобы определиться насчет пакета помощи республике в 60 миллиардов долларов.