Задержки оружия подорвали доверие Украины к странам НАТО | 360°

Мир 30 апреля 2024, 19:08 Задержки оружия подорвали доверие Украины к странам НАТО Генсек НАТО Столтенберг: доверие Украины к союзникам пошатнулось Pxhere

Читать 360 в

Доверие Украины к странам-участницам НАТО пошатнулось из-за задержек в поставках оружия. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

«Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие [Украины]», — признал Столтенберг.

Реклама

Он привел в пример конгресс США, которому потребовалось шесть месяцев, чтобы принять пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов. Кроме того, европейские страны поставили меньше артиллерийских боеприпасов, чем было обещано. Это серьезно повлияло на ситуацию в зоне спецоперации.

«Нам нужна более надежная, институциональная основа нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение бремени», — заявил Столтенберг.

Ранее он прибыл в Киев с необъявленным визитом. Генсек признал — руководство НАТО видит последствия собственных невыполненных обещаний по военной помощи республике. Глава альянса заявил, что Украине нужно вооружение и боеприпасы для противостояния России. Столтенберг уже неоднократно призывал быстрее поставлять оружие ВСУ.