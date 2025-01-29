Военный корреспондент Евгений Поддубный полагает, что выжить после тяжелого ранения, полученного при ударе дрона ВСУ в Курской области, ему помогло скорее чудо, чем какая-то подготовка. Об этом он рассказал в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой.

«Это скорее чудо, какая уж тут подготовка. Не знаю, как так получилось», — сказал Поддубный, добавив, что считает себя верующим человеком.

Тяжелые ранения он получил при выполнении редакционного задания в Курской области. Украинский дрон ударил по машине, в которой находился журналист. Автомобиль сгорел дотла.

В декабре 2024 года Поддубному присвоили звание Героя России. Президент страны Владимир Путин назвал его мужественным человеком.

Ранее военкор рассказал 360.ru о конкуренции среди военных корреспондентов. Несмотря на то, что многие из них работают бок о бок, между ними случаются внутренние соревнования, придающие мотивации. Однако это не мешает военкорам сохранять дружеские отношения.