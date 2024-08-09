Появились подробности спасения военкора Поддубного

Первым раненого в Курской области украинским дроном военкора Евгения Поддубного нашел местный житель. Он отвез пострадавшего на промежуточный пункт оказания помощи раненым. Об этом рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Спасший военкора курянин ехал из Суджи, когда увидел лежащего на обочине раненого человека. Мужчина затащил его к себе в машину и увез к медикам, не узнав в нем известного журналиста.

Предположительно, машина Поддубного после атаки FPV-дроном несколько раз перевернулась и загорелась.

«Подоспевшие коллеги взломали заклинившие двери, но увидели только стену пламени от рванувшего дополнительного бака дизеля в кунге. Казалось, что выжить их шеф в этом огне не мог. Но он, судя по всему, выпал, пока машина переворачивалась. И впотьмах они этого не заметили», — рассказал Коц.

Журналистка Ольга Скабеева ранее сообщила, что Поддубный получил черепно-мозговую травму, осколочные ранения и ожоги. Она отметила, что машина военкора сгорела дотла, и шансов выжить у него было немного. Сам Бог так решил, резюмировала Скабеева.