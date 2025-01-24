«Должна быть мотивация». Поддубный — о конкуренции среди военкоров

Журналист Поддубный: у военкоров есть свой «гамбургский счет»

Известных на всю страну военных корреспондентов не так много, и работают они зачастую бок о бок. О конкуренции между журналистам ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал военкор Евгений Поддубный.

«Должна же быть какая-то мотивация, KPI какой-то, внутренние соревнования», — отметил журналист.

Поддубный признался, что среди военкоров у него есть близкие друзья.

«Но как я могу с Сашей Коцем бороться за первенство, если мы очень близкие друзья? Мы вообще живем в одной комнате в командировке. Ну, что мы там будем, дулю держать под подушкой? Да нет, конечно», — заявил собеседник 360.ru.

В этом смысле уникальное положение у военного корреспондента Александра Сладкова, считает Поддубный.

Это самый опытный российский военный корреспондент. Саша с 1993-го года работает, и на его глазах эпохи менялись, поколение командующих менялось, поколение средних офицеров менялось, а Сладков оставался Сладковым.

Евгений Поддубный

военкор

Однако среди военкоров действительно существует специфическая профессиональная борьба.

«Здесь, скорее, борьба профессиональная, специфическая. Свой „гамбургский счет“, конечно, присутствует», — заключил журналист.

В декабре 2024 года Поддубному присвоили звание Героя Россия. Президент Владимир Путин назвал военкора одним из тех сильных и мужественных журналистов, которые объективно отражают события с поля боя.

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