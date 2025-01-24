Известных на всю страну военных корреспондентов не так много, и работают они зачастую бок о бок. О конкуренции между журналистам ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал военкор Евгений Поддубный.

«Должна же быть какая-то мотивация, KPI какой-то, внутренние соревнования», — отметил журналист.

Поддубный признался, что среди военкоров у него есть близкие друзья.

«Но как я могу с Сашей Коцем бороться за первенство, если мы очень близкие друзья? Мы вообще живем в одной комнате в командировке. Ну, что мы там будем, дулю держать под подушкой? Да нет, конечно», — заявил собеседник 360.ru.

В этом смысле уникальное положение у военного корреспондента Александра Сладкова, считает Поддубный.