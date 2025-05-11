Западные политики начали все больше отдаляться от реальности, полагая, что могут безнаказанно давить на Россию санкциями и требованиями. Об этом отставной полковник Дэниел Дэвис заявил в эфире YouTube .

По его словам, Россия уже продемонстрировала превосходство в военной, промышленной и экономической сферах. Введенные Западом антироссийские санкции провалились.

«Вы правда считаете, что новые санкции что-то изменят? В этом вообще есть логика? Нас это должно начать волновать. Потому что лидеры Запада все больше отдаляются от реальности», — сказал он.

Дэвис также напомнил, что каждое действие имеет противодействие, причем Москва принимает грамотные решения и сводит на нет все усилия Запада по изоляции России.

Аналитик убежден, что такая западная политика ведет лишь к дальнейшей эскалации и ухудшению международной обстановки.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук оценил пресс-конференцию российского лидера Владимира Путина по итогам празднования Дня Победы в Москве. По его словам, президент России применил приемы дзюдо в политике, получив максимум эффективности при минимуме усилий.