«Перетянул и повалил». В Раде выступление Путина сравнили с дзюдо

Занимавшийся дзюдо президент России Владимир Путин применил приемы борьбы в политике. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале сравнил его выступление на пресс-конференции по итогам празднования Дня Победы со схваткой.

«А что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо. <…> Максимальная эффективность при минимуме усилий», — сказал он.

Выступление Путина напомнило депутату схватку дзюдоистов. Казалось, что точка сдачи уже близко, но в ответственный момент он потянул, перетянул и повалил соперника, одновременно мягко и тяжело. Дмитрук заявил, что с этой точки зрения все прошло в соответствии с правилами.

Путин выступил перед журналистами после празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и переговоров с зарубежными коллегами, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Он поблагодарил политиков за смелость приехать в Москву и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий.