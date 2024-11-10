Средства ПВО сбили 23 беспилотника над российской территорией за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника над территорией четырех регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 БПЛА над территорией Брянской области, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области.

Ранее стало известно, что после прилета беспилотников загорелся гаражный кооператив в Козельском районе Калужской области. Губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале уточнял, что на место выехали экстренные и оперативные службы, информация о пострадавших не поступала.

Несколько дней назад украинский дрон убил спасавших родных и соседей двух жителей населенного пункта в Курской области. Еще три человека тогда получили ранения.