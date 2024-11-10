Еще два беспилотника уничтожили в Раменском городском округе

Мэр Москвы Собянин: ПВО уничтожила еще два беспилотника в Раменском округе

Силы противовоздушной обороны утром в воскресенье ликвидировали еще два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом в Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Системы ПВО Минобороны России в Раменском городском округе сбили еще два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.

Мэр Москвы не уточнил информацию о пострадавших и разрушениях после падения обломков.

В 08:37 Собянин также сообщал о ликвидации двух беспилотников в небе над Раменским городским округом.

Министерство обороны России в воскресенье заявило об уничтожении 23 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны в течение ночи. Дроны сбили над Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областями страны.