Расчеты ПВО уничтожили еще три БПЛА, летевших в направлении Москвы

Еще три беспилотника, летевших на Москву, сбили расчеты противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

В 19:30 он опубликовал сообщение об уничтожении двух БПЛА, через 5 минут — еще одного. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил мэр.

Ранее пресс-служба Министерства обороны сообщила, что за прошедшую ночь с 20:00 26 июня по 8:00 27 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 175 беспилотников ВСУ самолетного типа.

БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.