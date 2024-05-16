Еще три безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море | 360°

16 мая 2024, 20:20
Еще три безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море
МО: в Черном море уничтожили еще три следовавших к Крыму безэкипажных катера ВСУ
Российские военные уничтожили еще три безэкипажных катера ВСУ, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Украинские суда заметили в западной части акватории Черного моря около 19:30.
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«Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — сообщили в ведомстве.
До этого морская авиация ликвидировала 11 беспилотных судов ВСУ, также следовавших в направлении Крыма. Позже Минобороны сообщило об уничтожении еще одного безэкипажного катера.
Ночью 16 мая средства противовоздушной обороны перехватили над территорией полуострова два беспилотника самолетного типа. Еще четыре БПЛА удалось ликвидировать.
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