Еще три безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море | 360°

Важное 16 мая 2024, 20:20 Еще три безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море МО: в Черном море уничтожили еще три следовавших к Крыму безэкипажных катера ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили еще три безэкипажных катера ВСУ, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Украинские суда заметили в западной части акватории Черного моря около 19:30.

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«Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — сообщили в ведомстве.

До этого морская авиация ликвидировала 11 беспилотных судов ВСУ, также следовавших в направлении Крыма. Позже Минобороны сообщило об уничтожении еще одного безэкипажного катера.

Ночью 16 мая средства противовоздушной обороны перехватили над территорией полуострова два беспилотника самолетного типа. Еще четыре БПЛА удалось ликвидировать.