ВМФ России уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море | 360°

Важное 16 мая 2024, 15:45 ВМФ России уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море МО: российские войска уничтожили 11 следовавших в Крым катеров ВСУ

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Морская авиация ВМФ России уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Они следовали в направлении Крыма, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Суда украинских войск засекли около 14:00 в западной части акватории Черного моря.

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«Одиннадцать безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — отметили в ведомстве.

Минобороны 6 мая сообщило об уничтожении пяти таких судов в районе Крымского полуострова. Суда ликвидировали силами Черноморского флота. Ведомство также показало кадры уничтожения одного из беспилотных катеров.

Вечером 12 мая в районе Симферополя сбили украинский БПЛА. В результате никто не пострадал. Информации о разрушениях не поступало.