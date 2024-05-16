Военные ликвидировали еще один безэкипажный катер ВСУ в Черном море | 360°

16 мая 2024, 16:25
Военные ликвидировали еще один безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Минобороны сообщило о ликвидации еще одного морского беспилотника ВСУ у Крыма
Авиация ВМФ уничтожила очередной украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Беспилотник следовал по направлению к Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Российские военнослужащие сбили катер примерно в 15:30 по московскому времени. Цель ликвидировали в западной части акватории Черного моря.
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В тот же день оборонное ведомство заявило, что российская авиация уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ. Аппараты обнаружили примерно в 14:00 в Черном море. Украинские военные пытались атаковать территорию Крыма, добавили в Минобороны.
В ночь на 16 мая средства ПВО перехватили над территорией полуострова два дрона самолетного типа. Еще четыре беспилотника они ликвидировали.
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