Военные ликвидировали еще один безэкипажный катер ВСУ в Черном море | 360°

Важное 16 мая 2024, 16:25 Военные ликвидировали еще один безэкипажный катер ВСУ в Черном море Минобороны сообщило о ликвидации еще одного морского беспилотника ВСУ у Крыма РИА «Новости»

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Авиация ВМФ уничтожила очередной украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Беспилотник следовал по направлению к Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военнослужащие сбили катер примерно в 15:30 по московскому времени. Цель ликвидировали в западной части акватории Черного моря.

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В тот же день оборонное ведомство заявило, что российская авиация уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ. Аппараты обнаружили примерно в 14:00 в Черном море. Украинские военные пытались атаковать территорию Крыма, добавили в Минобороны.

В ночь на 16 мая средства ПВО перехватили над территорией полуострова два дрона самолетного типа. Еще четыре беспилотника они ликвидировали.