Военные сообщили о ликвидации 11 БПЛА над приграничными регионами России | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 07:46 Военные сообщили о ликвидации 11 БПЛА над приграничными регионами России МО: в Тульской, Белгородской, Калужской, Брянской областях и Крыму сбили 11 БПЛА РИА «Новости»

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Силы ПВО ночью 16 мая нейтрализовали 11 беспилотников самолетного типа над Крымом, Белгородской, Тульской, Брянской и Калужской областями. В Белгородской области уничтожили также снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха» и ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня „Ольха“ и тактического ракетного комплекса „Точка-У“», — заявила пресс-служба.

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Дежурными средствами ПВО в Крыму перехватили два дрона и уничтожили четыре. В Тульской области сбили два беспилотника, в Калужской и Брянской — по одному.

В Белгородской области ликвидировали один БПЛА. Кроме того, военные уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» и одну ракету «Точка-У».