Еще шесть дронов сбили над двумя российскими регионами за час

Минобороны: над Брянской и Курской областями сбили шесть дронов ВСУ за час

Дежурные средства ПВО в период с 7.00 до 8.00 по московскому времени уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что три беспилотника уничтожили над Курской областью и еще три — над Брянской.

До этого Минобороны сообщило о ликвидации 77 дронов ВСУ за ночь, наибольшее число над Саратовской областью — 42.

Днем ранее украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани. Крыша жилого строения загорелась, обломки БПЛА упали на припаркованные машины.

До этого украинский беспилотник атаковал высотку в центре Грозного, никто из жильцов не пострадал. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предупредил Украину об ответном ударе.