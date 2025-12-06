Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Рязани

В Рязани сработала система ПВО. Украинский дрон-камикадзе «Лютый» врезался в многоэтажный дом и спровоцировал пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Жители Рязани насчитали не менее 14 взрывов в небе. Один из беспилотников врезался в многоэтажку. По предварительной информации, ударил «Лютый». Крыша дома загорелась, обломки упали на припаркованные машины.

Беспилотники, которые засекли над городом, летели на низкой высоте со скоростью до 300 километров в час, сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия». Пострадавший дом находится в Советском районе, в нем объявлена эвакуация.

Ранее украинский беспилотник атаковал высотку в центре Грозного, никто не пострадал. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил об ответном ударе.