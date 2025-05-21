Число сбитых около Москвы дронов увеличилось до 11

Собянин сообщил об уничтожении еще семи летевших на Москву дронов

Дежурные системы противовоздушной обороны отразили атаку еще семи беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Всего, по данным сооюбщений мэра Москвы, на подлете к городу за последние два часа отразили атаку 11 дронов.

Днем 21 мая средства ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника. Обломок одного из сбитых БПЛА рухнул на территории детского сада в Домодедове.

Дети и персонал эвакуировались в подвал. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

По данным Минобороны, в среду над российскими регионами сбили 34 украинских беспилотника. Из них 15 обнаружили и уничтожили над Орловской областью.