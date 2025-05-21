Средства ПВО сбили еще 34 украинских беспилотника над российскими регионами

Средства ПВО с 11:30 до 15:00 по московскому времени сбили 34 украинских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Из них больше всего — 15 — сбили над Орловской областью. Также ВСУ попытались атаковать Курскую, Тульскую, Рязанскую, Брянскую, Московскую области и Москву.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что за сутки над регионом ликвидировали 37 вражеских дронов, системы ПВО работали всю ночь.

Обломок одного из сбитых беспилотников упал на территории детского сада в Домодедове. Дети и воспитатели успели эвакуироваться в подвал, разрушений и пострадавших нет.