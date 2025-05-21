Обломок БПЛА упал на территорию детского сада в Подмосковье. Детей эвакуировали в подвал

Обломки сбитого в Подмосковье беспилотника упали на территории детского сада «Василек» в Домодедове. Об этом в Telegram-канале заявила глава городского округа Евгения Хрусталева.

«Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада „Василек“», — сообщила она.

ЧП произошло в дошкольном учреждении на Рабочей улице в Центральном микрорайоне Домодедова. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. Дети и воспитатели успели эвакуироваться в подвал здания.

На данный момент на территории детского сада работают сотрудники оперативных служб города. Хрусталева отметила, что осмотрела «Василек», а также пообщалась с детьми и сотрудниками садика. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, летевших на столицу.