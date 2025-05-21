Силы ПВО сбили три летевших на Москву украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника, летевших на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Политолог Сергей Станкевич сообщил 360.ru о взрыве после падения дрона в районе Наро-Фоминска.

«Удар сильный. До этого часа за два отключилась мобильная связь. Видимо, пока дрон летел», — предположил он.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.