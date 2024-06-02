Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом

Фото: РИА «Новости»

Российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Удалось сбить несколько воздушных целей, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Предварительно, никто не пострадал.

В Белгороде осколком пробило багажник одной машины. В селе Севрюково в Белгородском районе повреждения обнаружили в пяти частных жилых домовладениях. Кроме того, один автомобиль посекло осколками. Есть поврежденияи на линии электропередачи. В поселке Майский в одном домовладении повредило отлив и посекло автомобиль, в селе Шишино оказались повреждены еще две машины. В селе Зеленая Поляна пробило крышу частного домовладения.

На местах работают представители оперативных и аварийных служб. Информация уточняется.

Накануне, 1 июня, сотрудник коммерческого предприятия пострадал при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ. Мужчина получил осколочные ранения. Его отвезли в больницу.

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