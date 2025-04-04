Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Российские войска освободили Розовку и Успеновку», — заявили в министерстве.

Розовка перешла под контроль подразделений Южной группировки войск в результате активных и решительных действий бойцов. Успеновку освободили подразделения группировки войск «Центр».

Накануне ВС России взяли под контроль населенные пункты Лобковое в Запорожской области и Веселое в ДНР. Военные продолжили продвижение вглубь обороны врага.

На сегодняшний день бойцы почти полностью освободили Курскую область, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, день освобождения Курщины «совсем недалек».