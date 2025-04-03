Полное освобождение Курской области от украинских военных завершится в ближайшие дни. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru .

«Остались считанные дни. Могли накрыть их сразу, и, собственно, никаких сроков бы не заняло, но там все-таки наши люди, а нам лишние потери не нужны. Спокойно, своевременно отработаем, вышвырнем их», — сказал депутат.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что за последние 24 часа российские войска нанесли удары по четырем бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области. Бои прошли в окрестностях населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Украинские войска потеряли восемь транспортных средств, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и более 150 военнослужащих.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что российские военные освободили почти всю Курскую область. По его словам, войска начали крупномасштабную операцию и смогли зайти глубоко в тыл ВСУ. Этот неожиданный маневр вынудил украинских боевиков отступить, оставляя после себя следы своих преступлений.