Всю территорию Курской области освободят в обозримом будущем. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Глава Курщины назвал день освобождения «совсем недалеким».

«Постепенно уже настраиваемся на мирный лад. Расскажу о подготовке к программе восстановления. Разминируем территорию. Первые шаги делаем. И нам очень важна и законодательная поддержка парламента», — подчеркнул Хинштейн.

Он также рассказал о помощи жителям, пострадавшим от агрессии украинских войск. Врио губернатора доложил Володину о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ранее сообщил, что полное освобождение Курской области от украинских военных завершится в ближайшие дни. ВС России своевременно и спокойно «вышвырнут» врага.