Еще четыре украинских дрона сбили под Белгородом

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили четыре беспилотника

Фото: РИА «Новости»

Четыре украинских дрона 28 мая ликвидировали под Белгородом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 14:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — передали в оборонном ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили летательные аппараты в Белгородской области.

Это уже минимум четвертая атака региона за сутки. Ранее ВСУ атаковали поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Затем украинский FPV-дрон повредил дом и машину в Шебекине. После украинские боевики использовали беспилотники для ударов по двум населенным пунктам: поселку Совхозный и селу Муром.

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