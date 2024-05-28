Еще четыре украинских дрона сбили под Белгородом

Четыре украинских дрона 28 мая ликвидировали под Белгородом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Около 14:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — передали в оборонном ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили летательные аппараты в Белгородской области.
Это уже минимум четвертая атака региона за сутки. Ранее ВСУ атаковали поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Затем украинский FPV-дрон повредил дом и машину в Шебекине. После украинские боевики использовали беспилотники для ударов по двум населенным пунктам: поселку Совхозный и селу Муром.