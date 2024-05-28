ВСУ атаковали с беспилотников село и поселок в Белгородской области

Украинские боевики атаковали с беспилотников сразу два населенных пункта в Белгородской области: поселок Совхозный и село Муром. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства выбило окна и посекло забор в частном жилом домовладении. В селе Шебекинского округа произошел взрыв в частном жилом домовладении, там оказались выбиты окна и посечен фасад. Никто не пострадал, на месте работают представители оперативных служб.

Утром 28 мая Гладков также информировал об атаке ВСУ на город Шебекино с FPV-дрона. Пострадавших не было, повреждения получили окна и забор частного жилого домовладения и легковой автомобиль.

Накануне утром над Белгородской областью ликвидировали два украинских беспилотника. Дежурные средства противовоздушной обороны сработали около 08:45.