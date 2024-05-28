Дрон ВСУ повредил линию газоснабжения в поселке Совхозный Белгородской области

ВСУ атаковали поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На одной из улиц повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — подчеркнул он.

Ранее Гладков сообщил, что на автозаправочной станции в Шебекине рухнул украинский БПЛА самолетного типа. Дрон повредил навес и остекление здания АЗС, люди не получили травм.

Также в понедельник беспилотник украинских боевиков взорвался на автостоянке в центре Грайворона, в результате одну пострадавшую увезли в больницу.