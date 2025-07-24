Еще 2 украинских беспилотника сбили над Крымом утром 24 июля

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали утром еще два дрона над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Всего военные уничтожили в период с 6:20 до 07:20 по московскому времени три беспилотника самолетного типа. Два из них поразили в Крыму, один — в Белгородской области.
В ночь на 24 украинские боевики атаковали российские регионы с помощью 39 дронов. Большую часть аппаратов ликвидировали над акваторией Черного моря — там перехватили 21 аппарат. Также 11 беспилотников сбили над Азовским морем и Краснодарским краем.