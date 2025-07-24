Еще 2 украинских беспилотника сбили над Крымом утром 24 июля

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали утром еще два дрона над территорией Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего военные уничтожили в период с 6:20 до 07:20 по московскому времени три беспилотника самолетного типа. Два из них поразили в Крыму, один — в Белгородской области.

В ночь на 24 украинские боевики атаковали российские регионы с помощью 39 дронов. Большую часть аппаратов ликвидировали над акваторией Черного моря — там перехватили 21 аппарат. Также 11 беспилотников сбили над Азовским морем и Краснодарским краем.

В Адлерском районе Сочи из-за рухнувшего дрона погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения.

Во время налета БПЛА туристов эвакуировали из отелей. Всего в городе прозвучало порядка пяти взрывов. Также в регионе возникли перебои с мобильным интернетом.