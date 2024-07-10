Энергообъект получил повреждения в Ровенской области

«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергетического объекта в Ровенской области

В Ровенской области энергетический объект получил повреждения. Об этом сообщила украинская компания «Укрэнерго».

Объект пострадал после атаки беспилотного летательного аппарата.

«В нескольких районах были обесточены промышленные и бытовые потребители», — добавили в компании.

Утром 10 июля в городе Ровно прогремели взрывы. То же самое произошло в Хмельницкой области. В ряде населенных пунктов зафиксировали проблемы с энергоснабжением. Почти на всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги.

Минувшей ночью громкие взрывы произошли в окрестностях Полтавской области, там сработали системы ПВО. Глава местной администрации Филипп Пронин сообщил, что промышленный объект получил повреждения.

Два дня назад в Киеве прогремели взрывы. Один из них прозвучал в районе станции метрополитена «Лукьяновская».