Несколько взрывов прозвучали в Киеве

«Страна.ua»: у станции метро «Лукьяновская» в Киеве прогремел взрыв

В Киеве 8 июля раздались несколько взрывов. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что один из них прогремел в районе станции метро «Лукьяновская».

На видео, опубликованном интернет-газетой, виден густой черный дым. Подробности происшествия неизвестны.

Еще один взрыв местные жители слышали недалеко от аэропорта Жуляны, сообщил телеканал НТВ. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале призвал горожан не покидать укрытия.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиабазам ВСУ. В военном ведомстве полностью опровергли заявления украинских властей о ракетном ударе якобы по гражданским объектам республики.