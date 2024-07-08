Несколько взрывов прозвучали в Киеве

В Киеве 8 июля раздались несколько взрывов. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что один из них прогремел в районе станции метро «Лукьяновская».
На видео, опубликованном интернет-газетой, виден густой черный дым. Подробности происшествия неизвестны.
Еще один взрыв местные жители слышали недалеко от аэропорта Жуляны, сообщил телеканал
НТВ. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале призвал горожан не покидать укрытия.
Ранее в Минобороны России сообщили, что военные
нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиабазам ВСУ. В военном ведомстве полностью опровергли заявления украинских властей о ракетном ударе якобы по гражданским объектам республики.
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