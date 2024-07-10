Громкие взрывы раздались в окрестностях Полтавской области

Фото: РИА «Новости»

Звуки работы систем противовоздушной обороны раздались в Полтавской области Украины. Информацию об этом опубликовало издание «Страна.ua».

«В Полтавской области звучат взрывы — ПВО работает по российскому разведывательному беспилотнику», — сказано в сообщении.

Украинские власти никаких комментариев по этому поводу не давали. Однако позже глава местной администрации Филипп Пронин написал в Telegram-канале о повреждении некоего промышленного объекта.

Воздушная тревога сегодня, 9 июля, прозвучала в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов призвал жителей города оставаться в укрытиях.

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