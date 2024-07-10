Взрывы прогремели на западе Украины на фоне воздушной тревоги

На западе Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

Хлопки прозвучали в городе Ровно и в Хмельницкой области. В некоторых населенных пунктах начались перебои с электричеством.

Практически на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Информации о последствиях взрыва не поступало.

Ночью 10 июля громкие взрывы раздались в окрестностях Полтавской области. По данным местных СМИ, в регионе сработала система противовоздушной обороны. После этого глава администрации Филипп Пронин сообщил о повреждении промышленного объекта.

Накануне в Одессе объявили воздушную тревогу, сирены звучали около получаса. Городские власти попросили местных жителей спрятаться в укрытиях. В тот же день в Одессе прогремели взрывы.