В Энергодаре пропало электричество из-за атаки дронов ВСУ

В Энергодаре в Запорожской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за атаки дронов ВСУ на подстанцию. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале «Наш Энергодар» .

«Уважаемые энергодарцы. Причина аварийного отключения электроэнергии — попадание вражеских БПЛА по подстанции „Луч“. ВСУ опять проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре», — сказано в сообщении.

До этого власти города предупреждали, что без электричества остался сам Энергодар и близлежащие населенный пункты.

Об атаке на город также писал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ нанесли удар по подстанции двумя дронами-камикадзе. После этого украинские боевики начали обстреливать город из артиллерии — на данный момент зафиксировано семь прилетов.

Энергодар часто попадает под удар украинской армии. В начале июня ВСУ обстреляли район городской администрации — в результате атаки никто не пострадал. В марте украинские боевики использовали для удара по города БПЛА с запрещенными фосфорными боеприпасами. Жертв и пострадавших тогда также удалось избежать.