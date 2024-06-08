ВСУ обстреляли Энергодар в Запорожской области

Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии Энергодар в Запорожской области. В результате атаки никто не пострадал. Об этом рассказала РИА «Новости» директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

«Украинские боевики обстреляли город Энергодар с использованием артиллерии. Был выпущен один снаряд в район администрации. Пострадавших нет», — уточнила она.

Рядом с Энергодаром находится Запорожская АЭС — самая крупная и мощная атомная электростанция в Европе.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что у Следственного комитета России есть доказательства обстрелов электростанции со стороны ВСУ. По его словам, следователи зафиксировали все попадания, разрушения и смерти. Ракеты по АЭС выпустили с территории, которая находится под контролем Украины. При этом Балицкий выразил уверенность, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) так и не назовет виновника обстрелов.

В начале июня директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС скомпрометированы все семь столпов ядерной безопасности. Он рассказал о возобновлении ударов по станции, но не уточнил, кто именно их наносит.