Энергетики заявили об очень плохом состоянии ДнепроГЭС после атак

Глава «Укрэнерго» подтвердил, что ДнепроГЭС атаковали в ночь на 2 июня, но отказался раскрывать детали, потому что это «чувствительная информация». Кудрицкий сказал лишь, что в 2024 году удары по станции наносили несколько раз, и теперь предприятие находится в плачевном состоянии.

«Станция находится в очень затруднительном положении с точки зрения технического состояния сооружений и оборудования. <…> Скажем так, станция очень-очень сильно повреждена, и есть серьезные препятствия к ее нормальной работе», — заявил он.

Лимиты потребления электроэнергии, по информации «Укрэнерго», установили во всех регионах. При их превышении национальный оператор введет почасовые отключения для промышленных и бытовых потребителей. Пресс-служба компании заявила, что дефицит пытались восполнить за счет импорта из Венгрии, Молдавии, Польши, Румынии и Словакии, но этого оказалось недостаточно.

Следующий отопительный сезон на Украине станет катастрофическим, предупредил бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков. Он заявил, что жителям придется перейти на дрова.