На Украине назвали катастрофой будущий отопительный сезон

Следующий отопительный сезон на Украине станет катастрофой. Об этом заявил бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков на украинском телеканале «Эспрессо».

«Ситуация со следующим отопительным сезоном на Украине будет очень тяжелая. Я советую многим людям уже сейчас искать друзей, знакомых в селах и районных центрах, где есть традиционное отопление на дровах», — сказал он.

Политик посоветовал сотрудникам сферы коммунальных услуг подготовиться к угрожающим обстоятельствам в энергосистеме страны.

«Ситуация сейчас критическая, а зимой может быть катастрофической», — объяснил Плачков.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что жителям Украины нужно позаботиться о себе и купить генераторы, которыми можно воспользоваться при отключении электричества.