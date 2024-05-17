Энергетический объект в Винницкой области получил повреждения | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 16:10 Энергетический объект в Винницкой области получил повреждения Минэнерго Украины: в Винницкой области повредило энергетический объект Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Винницкой области энергетический объект получил повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Украины.

«Обесточены более 23 тысяч абонентов в четырех населенных пунктах», — добавили в ведомстве.

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Там не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

Вооруженные силы России в период с 5 по 10 мая нанесли 27 групповых ударов в ответ на попытки ВСУ причинить ущерб российской промышленности и энергетике. Бойцы поразили предприятия ВПК, объекты энергетической отрасли и железнодорожной инфраструктуры Украины.

Для восстановления объектов энергетики и теплоснабжения Украине потребуется около одного миллиарда долларов, заявил ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль.