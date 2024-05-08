Украина оценила ремонт поврежденных объектов энергетики в миллиард долларов | 360°

Мир 08 мая 2024, 20:33 Украина оценила ремонт поврежденных объектов энергетики в миллиард долларов Шмыгаль: ремонт 800 объектов теплоснабжения обойдется Украине в $1 млрд РИА «Новости»

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Более 800 объектов теплоснабжения и энергетики получили повреждения или полностью уничтожены на Украине. Для их восстановления стране потребуется найти около одного миллиарда долларов. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам первого заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Он подчеркнул, что общие энергетические потери страны составили до восьми гигаватт генерации.

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«Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма — около одного миллиарда долларов», — пояснил Шмыгаль.

Украинский премьер подчеркнул, что сейчас в Фонде поддержки энергетики Украины есть 410 миллионов евро, еще 190 миллионов долларов страна получит в рамках энергетической программы США USAID. Но этих средств не хватит, поэтому усилия по привлечению ресурсов нужно удвоить.

Минобороны в своей сводке за среду, 8 мая, заявило групповом ударе высокоточным оружием и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам энергетики и военным заводам Украины. В ведомстве пояснили, что это стало ответом на попытки ВСУ атаковать объекты российской энергетики.